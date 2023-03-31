Башкирия вошла в Топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов России

«Наиболее эффективно в условиях СВО проявляют себя Башкирия, Чечня и Московская область. Высокие позиции Башкирии определяются тем, что разработанные региональным правительством меры поддержки качественно отличаются от других - например, власти республики начали выдавать участникам СВО социальные сертификаты на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, за каждым из 640 предприятий региона, которые объявили о рисках в связи с мобилизацией работников, закреплён специальный сотрудник, которому поручено контролировать ситуацию, с целью регулирования рынка рабочих рук сформированы реестры почти 2,5 тыс. работодателей, которые имеют текущие и перспективные потребности в работниках», - отмечается в экспертном докладе к рейтингу.