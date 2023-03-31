Башкирия вошла в Топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов России

Башкирия вошла в тройку лидеров в рейтинге экономической адаптивности российских регионов в 2022 году. Об этом сообщает федеральный телеграм-канал «Незыгарь».

Фото №1 - Башкирия вошла в Топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов России

Отмечается, что республика заняла третье место и уступила лишь Ростовской области и Москве, занявшие первую и третью строчку топа соответственно.

Опрошенные каналом эксперты отметили продуманную политику властей Башкирии, а также активную деятельность в повестке специальной военной операции.  Подробнее о выводах, к которым пришли аналитики – в материале «Башинформа».

Экономика держит удар

В 2022 году российским регионам пришлось решать целый комплекс сложных социально-экономических задач. Их руководству требовалось учитывать экономическую и политическую ситуацию в стране, ход СВО, внешнеэкономические вызовы. В составлении рейтинга использовались следующие ключевые показатели: индекс промышленного производства, индекс производства по видам экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство), объёмы строительства и ввода жилья. Эти данные были предоставлены Росстатом. Помимо количественных статистических данных, эксперты, для достижения максимальной объективности, оценили и качественные показатели: способность регионов выстроить эффективное управление в новых условиях, международную активность и другие.

Фото №2 - Башкирия вошла в Топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов России
Фото №3 - Башкирия вошла в Топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов России
Фото №4 - Башкирия вошла в Топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов России

По мнению экспертов, субъекты, расположившиеся в первой пятерке рейтинга (Ростовская область, Москва, Башкирия, Татарстан и Чечня) – регионы с устойчивыми экономическими системами и большим потенциалом. Ростовская область сохранила высокие показатели промышленного производства и, несмотря на близость к зоне СВО, демонстрирует стабильное развитие. Не вызывает сомнений огромный социально-экономический потенциал столицы, а «фишкой» Башкирии эксперты считают эффективные меры поддержки бизнеса и производства, сохранение потенциала крупной промышленности, в том числе авиационной, развитой системой помощи мобилизованным и членам из семей. Подробно об этом говорилось в недавнем отчете правительства Башкирии в Госсобрании, о чем рассказывал «Башинформ».

В прошлом году в России незначительно (на 0,6%) снизился индекс промышленного производства. В ряде промышленно развитых регионов спад оказался более существенным (например, в Московской и Ленинградской областях он составил 3 и 2,9% соответственно). Это объясняется последствиями санкций и ухода из России крупных международных компаний. Башкирии на этом фоне удалось достичь роста на 2,7%. Эксперты объясняют это вовремя принятыми региональным руководством мерами поддержки, а также общей устойчивостью экономики региона.

Хорошие результаты показала в прошедшем году строительная отрасль страны, объем построенного жилья вырос на 11%, достигнув рекордного показателя 102,7 млн кв. м. Настоящий строительный бум наблюдается в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае. На этом фоне аналитики выделяют и Башкирию, отмечая, что ей удается удерживать высокие показатели – 7 место в стране. Напомним, Башкирия поставила свой рекорд по строительству – введено более 3 млн кв. м жилья.

Фото №5 - Башкирия вошла в Топ-3 рейтинга экономической адаптивности регионов России
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Продуманная политика

Эксперты констатируют, что российское общество постепенно адаптируется к проведению СВО, а региональные власти выстроили в связи с этим сбалансированную систему управления. Наиболее успешными называют регионы, проводящие  социально ориентированную политику, направленную на поддержку военнослужащих, те, которые оперативно реагируют на возникающие сложности, ведут продуманную экономическую и информационную политику, а главы таких регионов и управленческие команды в целом проявляют активность в повестке СВО.

«Наиболее эффективно в условиях СВО проявляют себя Башкирия, Чечня и Московская область. Высокие позиции Башкирии определяются тем, что разработанные региональным правительством меры поддержки качественно отличаются от других - например, власти республики начали выдавать участникам СВО социальные сертификаты на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, за каждым из 640 предприятий региона, которые объявили о рисках в связи с мобилизацией работников, закреплён специальный сотрудник, которому поручено контролировать ситуацию, с целью регулирования рынка рабочих рук сформированы реестры почти 2,5 тыс. работодателей, которые имеют текущие и перспективные потребности в работниках», - отмечается в экспертном докладе к рейтингу. 

Аналитики считают, что активно поддерживающие военнослужащих и членов их семей регионы, такие как Башкирия, могут себе это позволить без ущерба для бюджета. Как ранее сообщал «Башинформ», в республике действуют 33 меры поддержки участников СВО и членов их семей: выплаты добровольцам, бесплатное горячее питание, обеспечение сертификатом на обучение, местами в общежитиях для детей участников СВО и др.

Усилия дают плоды

В экспертном докладе говорится о снижении международной активности многих российских регионов, причина в том, что страны, на которые идёт переориентация, не всегда готовы вкладывать деньги в российскую экономику, а порой сами больше заинтересованы в привлечении российских инвестиций. Другая ситуация – в экономически развитых субъектах (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкирия).

«Зачастую это следствие личных ресурсов, связей и лоббистских возможностей руководителей субъектов и глав региональных правительств. Соответственно регионы с более скромным экономическим потенциалом существенно меньше интересуют потенциальных иностранных инвесторов», - объясняют сложившийся дисбаланс аналитики.

Эксперты полагают, что регионам придется и в дальнейшем адаптироваться  к новым реалиям, поэтому важно выстроить новую экономическую модель, соответствующую текущим условиям. В качестве нее аналитики советуют рассмотреть вариант, выбранный в Ростовской области, Башкирии и Татарстане, где активизация конкурентного сектора обеспечила устойчивость
экономики в условиях санкций.

«Эти субъекты предприняли оперативные усилия по поддержке предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса, поэтому перспективы восстановления их экономики выглядят более благополучными», - отмечается в докладе.

Напомним, что во время визита в Уфу в начале этого года темпы развития экономики Башкирии оценил президент России Владимир Путин.

«Республика развивается хорошими темпами, несмотря ни на какие сложности и внешние проблемы. По всем основным направлениям развития набран хороший, очень достойный темп», – сказал президент.

Основываясь на  обозначенных выше тенденциях, эксперты  приходят к выводу, что социально-экономическая дифференциация регионов продолжится.  Хорошие шансы у регионов европейской  части страны, они пока легче проходят кризис, чем субъекты Сибири и Дальнего Востока, где отмечается отток населения, способный усугубить социально-экономические проблемы. Сейчас эти территории занимают невысокие позиции в рейтинге, впрочем, их потенциал не исчерпан с учетом геополитической ситуации и расширением контактов с Китаем. Пока же более выгодные позиции у столичных регионов, курортного Краснодарского края и Башкирии.

«В последние годы фиксируется концентрация населения вокруг столичных городов, но не в самих столицах, что даёт потенциал экономического роста для Московской и Ленинградской областей, а также для субъектов, способных стать центрами притяжения населения (Краснодарский край, Башкирия, ряд мегаполисов)», - заключают эксперты.

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