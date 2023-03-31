Башкирские спасатели отслеживают паводковую ситуацию с высоты птичьего полета

Маршрут авиамониторинга выстроен с учётом расположения затороопасных участков: Уфа, Архангельский район, Белорецкий район, Кумертау, Бураевский и Стерлибашевский районы. Задача специалистов – посмотреть, как складывается паводковая обстановка и оценить, где существует угроза подтопления жилых домов.
На Юмагузинском водохранилище лед ещё стоит, на Нугушском уже видны участки с открытой водой и течение реки, а лёд визуально значительно тоньше. Река Дема раскидиста, но находится в пределах русла. Под мостом на реке Кугарчи, вблизи населенного пункта Верхнемурсаляево, обнаружен образовавшийся частичный затор из деревьев и мусора, принято решение оперативно выслать на место силы и средства для его ликвидации.
По прогнозам пик паводка придется на середину апреля. Авиамониторинг проходит под руководством вице-премьера правительства Ирека Сагитова, с участием представителей управления МЧС и Госкомитета по ЧС. Вместе со специалистами на борту сейчас находится и съемочная группа БСТ.