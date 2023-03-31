Башкирские спасатели отслеживают паводковую ситуацию с высоты птичьего полета

На Юмагузинском водохранилище лед ещё стоит, на Нугушском уже видны участки с открытой водой и течение реки, а лёд визуально значительно тоньше. Река Дема раскидиста, но находится в пределах русла. Под мостом на реке Кугарчи, вблизи населенного пункта Верхнемурсаляево, обнаружен образовавшийся частичный затор из деревьев и мусора, принято решение оперативно выслать на место силы и средства для его ликвидации.