В Башкирии изготавливают маскировочные сети для участников СВО

До 200 маскировочных сетей в месяц. Волонтёрская организация «Маскировка Щит Уфа» организовала в столице республики и в районах Башкортостана более 25 цехов по изготовлению необходимой в зоне СВО продукции.
Маскировочные сети в условиях современного ведения боевых действий и массового применения квадрокоптеров являются одним из важнейших средств защиты бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. С их помощью можно сделать незаметной и боевую технику.
Организаторы волонтёрского движения призывают всех неравнодушных вступить в их ряды и помочь с плетением маскировочных сетей. Они будут рады и любой финансовой помощи от спонсоров и меценатов на приобретение необходимого материала.