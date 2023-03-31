В Башкирии изготавливают маскировочные сети для участников СВО

До 200 маскировочных сетей в месяц. Волонтёрская организация «Маскировка Щит Уфа» организовала в столице республики и в районах Башкортостана более 25 цехов по изготовлению необходимой в зоне СВО продукции.

Маскировочные сети в условиях современного ведения боевых действий и массового применения квадрокоптеров являются одним из важнейших средств защиты бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. С их помощью можно сделать незаметной и боевую технику.