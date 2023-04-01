Что изменится для россиян в апреле

Индексация пенсий, новшества при установлении инвалидности – с апреля вступает в силу ряд изменений. Подробнее о нововведениях – в нашем сюжете.
C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 индексации на 10%. Социальную пенсию получают те, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Их и коснется апрельская индексация. Обращаться никуда не нужно – все расчеты произведут автоматически по данным Социального фонда.
С 3 апреля оснований для установления инвалидности станет больше. Начинает действовать новый порядок. Одним из оснований для инвалидности станет увечье или заболевание, полученное при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании. Речь идет о добровольцах, участвующих в выполнении задач во время мобилизации, военного положения, в военное время, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях и использовании армии за пределами страны.
Кредитные потребительские и сельскохозяйственные кооперативы должны будут соответствовать требованиям Банка России, чтобы их можно было погасить маткапиталом. И такие кооперативы включат в специальный перечень. Эти меры пришлось ввести из-за частых нарушений: к примеру, владельцу сертификата выдают заем на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.
Теперь страховщики перед заключением договора добровольного страхования обязаны предоставлять клиентам-физлицам ключевой информационный документ (КИД). Он должен содержать основные условия страхового продукта и быть не длиннее трех печатных страниц А4. В частности, КИД будет содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем; порядке получения страховой выплаты; основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора.
В апреле начнется эксперимент по совершению таможенных операций с применением специальных процедур. Речь идет о ввозе товаров для последующей продажи в рамках международной электронной торговли и пересылок в международных отправлениях.
Также с апреля начнут действовать новые размеры коэффициентов и процентных надбавок к денежному довольствию за военную службу в неблагоприятных климатических условиях, например, в районах Крайнего Севера.