Что изменится для россиян в апреле

C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 индексации на 10%. Социальную пенсию получают те, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Их и коснется апрельская индексация. Обращаться никуда не нужно – все расчеты произведут автоматически по данным Социального фонда.