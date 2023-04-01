В Стерлитамаке обеспокоены убийством и пропажей домашних собак

Местные жители связывают исчезновение питомцев с работой службы отлова. Во многих случаях четвероногие пропадали после приезда специалистов. В надежде найти животных живыми хозяева попытались попасть в пункт временного содержания, но руководители организации пускать ни владельцев, ни зоозащитников не хотят.

Надежды вновь увидеть любимца семьи уже почти не осталось. Маме Натальи позвонили и сообщили, что собака отцепилась. Приехав домой, женщина найти животное не смогла, а от калитки тянулся след волочения. Соседи сообщили, что на их улицу вызывали местную службу отлова, с которой и попытались поговорить владельцы.

Возле пункта временного содержания, куда по закону должны привозить собак и отпускать неагрессивных особей после стерилизации и вакцинации, собрались владельцы с похожими как под копирку историями.

Но Анна и остальные хозяева четвероногих всё-таки решили попытаться. Вот только гостям и сотрудникам полиции отловщики были не рады. Пустить внутрь людей, чтобы те попробовали найти питомцев, никто не захотел. Но после того, как правоохранители уехали, журналистам и зоозащитникам двери всё же открыли директор организации и мужчина, который так и не захотел ответить на вопрос, какое отношение он имеет к компании. Ситуация его уж очень веселила.