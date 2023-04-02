В Уфе встретили прибывших военнослужащих из зоны СВО

В башкирской столице утром 2 апреля торжественно встретили военнослужащих, прибывших в отпуск. Мужчины прибыли из зоны спецоперации. Военных встретили родные, близкие, а также заместитель премьер-министра правительства Ирек Сагитов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и другие представители власти.
Встреча с родными для военнослужащих прошла эмоционально. По словам одного из прибывших мужчин, последний раз он такие эмоции испытывал очень давно:
«Я последний раз полгода назад плакал», — рассказал своим боевым товарищам военнослужащий.
«Башкирия счастлива встречать вас, настоящих героев, живыми и здоровыми. Вместе с вашими семьями мы переживали за вас и радуемся вашему возвращению в краткосрочный отпуск. Сегодня вы с честью и достоинством выполняете свой воинский долг в районе проведения специальной военной операции. Вас ждут дома родные и близкие, желаем вам крепкого здоровья», — обратился к военнослужащим с торжественной речью Ирек Сагитов.
После прибытия военнослужащие возложили цветы к памятнику легендарного Минигали Шаймуратова, тем самым почтив память павших в бою. Солдаты обнимали своих родных и близких, с которыми не виделись полгода.
Военнослужащие остались довольны организацией торжественной части:
«Спасибо огромное, что нас встретили. Все хорошо у нас. С родными связи не было, но уверен, что о них заботились: жена моя не жалуется. Мы едем домой. Но много задач там еще осталось не сделанных: две недели мы здесь, и едем обратно», — наперебой рассказывали уроженцы Хайбуллинского района.
«Помощь тыла очень важна, эта поддержка очень нам помогает. Спасибо всем районам республики. Это поддерживает нас морально. Знаете, без потерь не бывает, живыми не все возвращаются, но цель обоснована: мы не допускаем нацистов сюда, на нашу родину, на порог. Если там их не остановить, то они придут к нам домой, посягнут на наш суверенитет, идейные ценности, повлияют на воспитание нашего будущего поколения. Мы этого не допустим. За нами правда, за нами победа, это однозначно», — поделился военнослужащий.
«Я увидел Башкирию другим взглядом. Когда здесь живешь, то этого не чувствуется, этого не видно. А так, оказывается, очень сильно скучаешь по родным краям. Вообще Башкирия на первом месте среди других регионов: мы общаемся с военнослужащими со всей России. Мы везде первые — и по тому, как наши солдаты себя показывают, и по тому, как республика помогает нам. У нас такая большая республика, ее не сравнить с другими. Моей семье обязательно помогают: дрова привезти, другие нужды выполнить. Постоянно спрашивают у родных, что для них нужно сделать. Это самое главное — осознание, что есть поддержка, что мы не одни, это великое чувство. Я спокоен за свою семью, и мне хотелось бы быть спокойным за свою страну, за свою республику в первую очередь», — отметил уроженец Аскинского района.
Военнослужащих тепло встретили родители, жены, друзья. Некоторые не спали всю ночь и готовились к долгожданной встрече:
«Мы всю ночь его ждали. Конечно, мы очень счастливы. Хотя бы в отпуск вернулся. Два сына дома ждут, им по 4 года и 6 лет», — сказала мать военнослужащего.