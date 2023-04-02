В Уфе встретили прибывших военнослужащих из зоны СВО

«Я увидел Башкирию другим взглядом. Когда здесь живешь, то этого не чувствуется, этого не видно. А так, оказывается, очень сильно скучаешь по родным краям. Вообще Башкирия на первом месте среди других регионов: мы общаемся с военнослужащими со всей России. Мы везде первые — и по тому, как наши солдаты себя показывают, и по тому, как республика помогает нам. У нас такая большая республика, ее не сравнить с другими. Моей семье обязательно помогают: дрова привезти, другие нужды выполнить. Постоянно спрашивают у родных, что для них нужно сделать. Это самое главное — осознание, что есть поддержка, что мы не одни, это великое чувство. Я спокоен за свою семью, и мне хотелось бы быть спокойным за свою страну, за свою республику в первую очередь», — отметил уроженец Аскинского района.