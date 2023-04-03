В Уфу прибыла еще одна автоколонна с приехавшими в отпуск бойцами СВО

В Уфе встретили очередную колонну с бойцами, приехавшими в краткосрочный отпуск из зоны СВО. На Советской площади военных встречали их родственники, близкие, а также советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. Он передал бойцам привет от главы республики.
Уже через несколько часов, а кто-то буквально через несколько минут переступит порог родного дома и обнимет близких, в кругу которых и проведет отпуск. Многие уже встретились со своей семьей.
«Поддержку ощущаем. Нам постоянно присылают гуманитарную помощь. Связь с родными поддерживаем. Дома ждут жена, дети. Очень по ним соскучился», - отметил боец с позывным «Град».
Своего друга, участника СВО, на трассе в Чишминском районе ожидала девушка. Она рассказала, что созванивалась с ним, очень соскучилась.
«Связь держали, созванивались. Всегда говорит, что все хорошо, чтобы мы не переживали. Не виделись мы полгода. Очень им гордимся. Это наш друг детства. Он всегда был смелым, героем и таким остался», — сказала Диана.
Через две недели участников СВО также централизованно, на автобусах, по распоряжению Главы РБ, отвезут обратно к месту службы.