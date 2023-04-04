В Дюртюлях 27 семей из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

В Дюртюлях новоселам вручили ключи от 27 квартир. Это участники республиканской адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.
Общая площадь расселенного жилья составляет более тысячи кв.м. В домах всё готово для переезда: в квартирах сделан ремонт, установлены плиты, сантехника и счетчики. Новая пятиэтажка расположена в удобном месте города, с развитой инфраструктурой.
Досрочно завершается реализация адресной программы по переселению из аварийного жилья. Она проходила в несколько этапов. За четыре года республика расселила порядка 84 тысяч кв. м аварийного жилья. В 2023 году осталось построить 10 тысяч кв. м.