В Башкирии спасатели эвакуировали больную пациентку из зоны затопления

Сегодня, 4 апреля, представители Госкомитета по ЧС и МЧС Башкирии рассказали о ситуации с паводком в регионе в рамках тематического брифинга.

Фото №1 - В Башкирии спасатели эвакуировали больную пациентку из зоны затопления

Специалисты рассказали о паводковой ситуации в Сибае. В конце марта некоторые деревни Баймакского района оказались в зоне подтопления. Пик половодья в районе пришёлся на 28 марта.

27 марта зафиксировали перелив воды через мост в районе деревни Казанки. В службу спасения обратились четыре человека с просьбой об эвакуации из зоны подтопления. Среди них была пациентка на скорой медицинской помощи, которая не могла проехать из-за разлива воды.

Специалисты выехали на место, изучили обстановку и эвакуировали тяжело больную женщину на скорой и трёх гражданских лиц. Их передали врачам и родственникам. Паники не было.

Даян Гумеров, заместитель Поисково-спасательного отряда г. Сибай Госкомитета РБ по ЧС
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