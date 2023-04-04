Предприниматели Башкирии доставили очередную гуманитарную помощь в зону спецоперации

В рамках деятельности благотворительного фонда «Трудовые резервы» жители региона собрали и передали башкирским воинам в Запорожской области беспилотники, устройства связи и персональные посылки для солдат от родственников.

На территории спецоперации волонтеры ознакомились с бытом солдат, увидели башкирскую юрту, установленную на блокпосту. Здесь солдаты могут проводить время в тепле, читать письма, написанные детьми. Последние они бережно хранят, отмечают, что такие пожелания согревают и мотивируют в трудные моменты. У солдат также востребованы устройства связи и видеонаблюдения. Средства на их приобретение собирает благотворительный фонд.