Почему жители Башкирии стали выбирать недвижимость в пригороде

Агентство РИА опубликовало рейтинг качества жизни среди регионов за прошлый год. Топ-5 лидеров остались неизменны с 2021 года, а Башкортостан улучшил свой показатель. Привлекательность республики для жизни подтверждается и положительным миграционным балансом. При этом наибольший коэффициент прироста за 2022 год зафиксирован Башстатом в Уфимском и Иглинском районах.

По словам экспертов рынка недвижимости, динамика смещения спроса в сторону пригорода объясняется тремя факторами: повышение уровня комфорта проживания и развитие инфраструктуры в загородных жилых комплексах, влияние самоизоляции и доступные цены.

Посетив близлежащие к Уфе посёлки, становится ясно, что строящиеся сегодня загородные жилые комплексы – это совершенно самодостаточные экосистемы для комфортной жизни. Есть собственные управляющие компании, которые содержат посёлки в чистоте и помогают жильцам. Дома подключены к централизованным инженерным сетям. Везде асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура.

За 22 года мы создали собственный подход к проектированию и строительству, базисом которого является: сочетание близости природы с городским уровнем комфорта. Мы выделяем землю и проектируем школы, детские сады, поликлиники, разбиваем парки и скверы. Мы одни из немногих, кто самостоятельно проектирует, строит и подключает центральную канализацию к загородным домам. Разрабатываем и реализуем проекты водозабора и очистных сооружений, газораспределительные и электрические сети, асфальтированные дороги. Дмитрий Иванов, заместитель генерального директора УК «Жилой Квартал»