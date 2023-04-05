Почему жители Башкирии стали выбирать недвижимость в пригороде

Агентство РИА опубликовало рейтинг качества жизни среди регионов за прошлый год. Топ-5 лидеров остались неизменны с 2021 года, а Башкортостан улучшил свой показатель. Привлекательность республики для жизни подтверждается и положительным миграционным балансом. При этом наибольший коэффициент прироста за 2022 год зафиксирован Башстатом в Уфимском и Иглинском районах.
По словам экспертов рынка недвижимости, динамика смещения спроса в сторону пригорода объясняется тремя факторами: повышение уровня комфорта проживания и развитие инфраструктуры в загородных жилых комплексах, влияние самоизоляции и доступные цены.
Посетив близлежащие к Уфе посёлки, становится ясно, что строящиеся сегодня загородные жилые комплексы – это совершенно самодостаточные экосистемы для комфортной жизни. Есть собственные управляющие компании, которые содержат посёлки в чистоте и помогают жильцам. Дома подключены к централизованным инженерным сетям. Везде асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура.
Напомним, что ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого реестра застройщиков. За 22 года компания построила более 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек.