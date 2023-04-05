Роспотребнадзор Башкирии усилил контроль над качеством воды

Сегодня, 5 апреля, специалисты Роспотребнадзора Башкирии в рамках тематического брифинга рассказали о работе ведомства во время весеннего половодья.

Фото №1 - Роспотребнадзор Башкирии усилил контроль над качеством воды

Эксперты контролируют паводковую ситуацию и постоянно наблюдают за качеством питьевой воды. Особое внимание уделяется территориям, где фиксируется подтопление. Разлив рек может привести к заражению почвы. Также талая вода может попасть в колодцы с питьевой водой.  

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора региона, сообщила, что специалисты начинают работу по данному направлению ещё до начала паводкового сезона.

В предпаводковый период у специалистов ведётся межведомственная работа. Контроль качества воды усилен на всех объектах подачи воды. Это и суперхлорирование, и контроль за запахом воды. Мы мониторим каждый день воду, в каких районах есть риск. По данным на 5 апреля, чрезвычайных ситуаций нет, вода качественная.   

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ 
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