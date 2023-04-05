Роспотребнадзор Башкирии усилил контроль над качеством воды

Сегодня, 5 апреля, специалисты Роспотребнадзора Башкирии в рамках тематического брифинга рассказали о работе ведомства во время весеннего половодья.
Эксперты контролируют паводковую ситуацию и постоянно наблюдают за качеством питьевой воды. Особое внимание уделяется территориям, где фиксируется подтопление. Разлив рек может привести к заражению почвы. Также талая вода может попасть в колодцы с питьевой водой.
Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора региона, сообщила, что специалисты начинают работу по данному направлению ещё до начала паводкового сезона.