Роспотребнадзор Башкирии усилил контроль над качеством воды

В предпаводковый период у специалистов ведётся межведомственная работа. Контроль качества воды усилен на всех объектах подачи воды. Это и суперхлорирование, и контроль за запахом воды. Мы мониторим каждый день воду, в каких районах есть риск. По данным на 5 апреля, чрезвычайных ситуаций нет, вода качественная.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ