В преддверии 9 Мая в Башкирии врачи приходят к ветеранам на дом

В гости к участникам Великой Отечественной войны приходят врачи. В преддверии 9 Мая госпиталь ветеранов войн проводит акцию. Врачи осматривают пенсионеров на дому, так как в силу возраста для многих посещение больницы становится проблемой. В этот раз медики заглянули в гости 97-летнему ветерану Родиону Лобанову.

Энергичный и деятельный, несмотря на свой возраст. Посторонний человек и не скажет, сколько всего выпало на долю Родиона Лобанова. В 17 лет он впервые взял в руки винтовку, рвался на фронт. Чтобы подготовится к боям, обучался стрельбе в рамках допризывной подготовки. Успешно сдал нормативы и получил значок «Ворошиловский стрелок». А в 18-ть снайпером отправился воевать на Ленинградский фронт. С первого выстрела уложил высокопоставленного штабного офицера, полковника Вермахта.

Так он стал инвалидом второй группы. С боевыми наградами и ранениями отправился домой.

Оставаться в строю «ворошиловскому стрелку» помогают врачи. Сегодня весь медицинский десант пожаловал к ветерану в гости. Травматолог, хирург, уролог и врач-гериатр. В преддверии 9 Мая башкирским ветеранам проводят полное обследование организма. Если того требует состояние здоровья – направляют на стационарное лечение.

В свои 97 лет ветеран строит планы и до 105 лет – самочувствие позволяет. Любит жизнь, радуется каждому дню и поет песни. Говорит, что именно это и есть секрет его долголетия.