Жители Башкирии могут получить в МФЦ консультацию по вопросам контрактной военной службы

В Башкирии начали оказывать консультационную помощь для планирующих вступить на контрактную службу в армию России. На все вопросы, касающиеся записи на службу, а также других юридических вопросов, ответят сотрудники МФЦ.

Фото №1 - Жители Башкирии могут получить в МФЦ консультацию по вопросам контрактной военной службы

Отмечается, что для получения консультации необходимо взять с собой паспорт.

Дистанционную справочную помощь также можно получить у операторов Ситуационного центра региона по телефону+7 (347) 218-19-19 или через единый номер 122.

Кроме того, необходимую информацию расскажут специалисты профильной справочной службы 117.

Фото: Макеев Иван для «Комсомольской Правды»

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