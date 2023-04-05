Как развивается кёрлинг в Башкирии

Кёрлинг – самый необычный, но в то же время интересный вид спорта, о котором в республике, кстати, знают не все. Тренировки спортсмены проводят в центре шорт-трека в Уфе. А между тем у юношеской сборной Башкортостана по кёрлингу в этом году случился первый выезд на международную арену.

Понять, чем на льду занимаются люди с камнями, – задача не из легких. На самом деле правила довольно просты. Играют две команды по четыре игрока. Главное – завести камни в дом. Так называют нарисованный на льду круг. Игра длится 10 эндов, или периодов. Причем мало попасть точно в цель. Нужно еще прикрывать свои снаряды другими камнями и выбивать при этом камни противника.

А еще керлинг называют «шахматами на льду». К примеру, от расчета силы и скорости запуска снаряда в дом зависит успех всей игры. А потому не стоит удивляться появлению на льду помощника с секундомером. А еще в керлинге важно умение подметать, или, как здесь говорят, «свиповать». И делать это нужно быстро и тщательно.

Этот вид спорта развивают в Башкортостане с 2007 года и то с небольшими перерывами. До 2018 года тренировки проходили на выезде в соседних регионах, а затем в спорткомплексе «Юлаевец». С прошлого года башкирские керлингисты занимаются в центре шорт-трека.

Еще до разминки идет привыкание ко льду. Спортсмены просто ходят, или скользят, или катаются в свое удовольствие. Вот так незатейливо и в игровой форме начинается трехчасовое занятие башкирских керлингистов. Получается не у всех и не сразу. Ошибаются даже опытные спортсмены. Что говорить о новичках. У Тимофея Дудника это четвертая тренировка. Занятия керлингом он предпочел боевому искусству и шорт-треку.