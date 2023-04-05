Жители Башкирии могут отслеживать паводковую ситуацию онлайн

В Башкортостане температура бьёт рекорды. Несмотря на это, резких подъёмов воды на реках спасатели не прогнозируют. На текущий момент в республике фиксируются подтопления в Баймакском, Бижбулякском, Иглинском и Миякинском районах, в Сибае и Уфе.
Под водой там участки дорог, два моста и гидротехническое сооружение. Ситуация на контроле Госкомитета по ЧС и МЧС. Ко всем населённым пунктам обеспечен проезд, создан запас продуктов и медикаментов. Эвакуация, по словам специалистов, не требуется. Новых случаев за сутки не выявлено.
Жители республики могут самостоятельно отслеживать подъем уровней воды в режиме онлайн с помощью системы «Паводок» на сайте Госкомитета по ЧС Башкортостана. Также оперативную информацию о ситуации можно узнавать на специально организованных брифингах на телеканале БСТ ежедневно в 11 утра до пятницы включительно.