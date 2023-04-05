Жительницы Башкирии плетут маскировочные сети для участников СВО

Янаульские мастерицы начали плести маскировочные сети для отправки в зону СВО. В холодное время года активисты благотворительного волонтёрского движения шили термобельё, шапки, снуды, пояса с собачьей шерстью.

С наступлением тепла от земляков, находящихся в зоне боевых действий, начали приходить заказы на изготовление маскировочных сетей. Причём в каждой местности цвет этого укрытия свой.