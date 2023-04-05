В Уфе выпускники курсов по управлению беспилотниками получили удостоверения

Права на управление коптером. Очередные выпускники экспериментальной образовательной программы получили удостоверение о прохождении обучения. Всего же дипломированными специалистами стали уже 150 человек. Профильные курсы действуют на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Сейчас специализированную подготовку проходят ещё 15 человек. Будущие специалисты могут найти себя во многих сферах.

Прежде чем браться за реальный аппарат, дронами учатся управлять виртуально. В соседнем кабинете – компьютерный класс. Это не релакс-зона с играми, а комната для обучения на эмуляторах. Но все-таки самое важное – налёт.

Наряду с практическими навыками, будущим операторам дают серьёзную теоретическую базу. Ведь оператор должен не только уметь управлять техникой, но и знать её наизусть, а также при необходимости справиться с поломкой. Разновидностей учебных дронов много. Каждый со своими характеристиками и приспособлен под конкретные задачи.

Навыки полёта учащиеся отрабатывают в образовательном центре, который открылся на базе колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Полученные знания будущим специалистам могут пригодиться в МЧС, научно-исследовательской деятельности, в сельскохозяйственной промышленности и, конечно, в военном деле.