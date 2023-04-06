48 новых детских садов открылось в Башкирии с 2019 года

«Башкирия первой досрочно выполнила программу президента России, обеспечив доступность дошкольного образования детям до трех лет. Сегодня все дети дошкольного возраста на желаемую дату согласно очереди получают место в детском саду. Решить проблему с нехваткой мест помог уникальный проект, в рамках которого семьи с детьми до трех лет, не получившие место в государственном детсаду, могут воспользоваться сертификатом на шесть тысяч рублей для оплаты посещения частных организаций. За три года этой возможностью воспользовалось более пяти тысяч семей. Опыт республики признан лучшим в стране и тиражируется в других регионах».

Алина Галина, начальник отдела дошкольного образования регионального минобразования