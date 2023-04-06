48 новых детских садов открылось в Башкирии с 2019 года

В Башкирии за последние три года появилось почти 50 новых детских садов. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования регионального минобразования Алина Галина. 

Фото №1 - 48 новых детских садов открылось в Башкирии с 2019 года

По ее словам, республика досрочно завершила программу президента России, обеспечив местами в детсадах детей до 3 лет, а опыт в Башкирии признан на федеральном уровне.

Сейчас в Башкирии дошкольным образованием охвачено 220 тысяч детей, в том числе 38 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

«Башкирия первой досрочно выполнила программу президента России, обеспечив доступность дошкольного образования детям до трех лет. Сегодня все дети дошкольного возраста на желаемую дату согласно очереди получают место в детском саду. Решить проблему с нехваткой мест помог уникальный проект, в рамках которого семьи с детьми до трех лет, не получившие место в государственном детсаду, могут воспользоваться сертификатом на шесть тысяч рублей для оплаты посещения частных организаций. За три года этой возможностью воспользовалось более пяти тысяч семей. Опыт республики признан лучшим в стране и тиражируется в других регионах».

Алина Галина, начальник отдела дошкольного образования регионального минобразования

Она отмечает, что данный проект не только позволил досрочно решить президентскую программу, но и дал серьезный толчок для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Так, на сегодняшний день в республике функционируют 56 частных детских садов с охватом более 5 тысяч воспитанников, передает «Башинформ».

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