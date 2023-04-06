48 новых детских садов открылось в Башкирии с 2019 года

В Башкирии за последние три года появилось почти 50 новых детских садов. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования регионального минобразования Алина Галина.
По ее словам, республика досрочно завершила программу президента России, обеспечив местами в детсадах детей до 3 лет, а опыт в Башкирии признан на федеральном уровне.
Сейчас в Башкирии дошкольным образованием охвачено 220 тысяч детей, в том числе 38 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Она отмечает, что данный проект не только позволил досрочно решить президентскую программу, но и дал серьезный толчок для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Так, на сегодняшний день в республике функционируют 56 частных детских садов с охватом более 5 тысяч воспитанников, передает «Башинформ».