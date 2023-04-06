Певица из Башкирии приняла участие в шоу «Музыкальная интуиция»

Несмотря на то, что Диане не удалось пройти в финал девушка не расстроена. Она рассказала, что самым сложным на съемках было не выдавать никаких эмоций, чтобы не облегчать задачу звездным гостям. А самым приятным было дать волю эмоциям после выступления.