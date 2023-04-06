Певица из Башкирии приняла участие в шоу «Музыкальная интуиция»

В шоу «Музыкальная интуиция» приняла участие талантливая девушка из Башкирии. 22-летняя уроженка Бирска Диана Шаймухаметова удивила зрителей красивым голосом.
Звездные участники шоу должны угадать, кто из представленных артистов действительно является певцом. Диана выступила в образе легкоатлетки, которая благодаря физической подготовке и натренированным легким может «вытянуть» любую высокую ноту. Жюри решили, что Диана правда умеет петь, и не ошиблись.
Диана исполнила песню певицы Акулы «Ну зачем же такая любовь». Уроженка Башкирии действительно долгое время занималась лёгкой атлетикой, но свою жизнь решила посвятить музыке.
Несмотря на то, что Диане не удалось пройти в финал девушка не расстроена. Она рассказала, что самым сложным на съемках было не выдавать никаких эмоций, чтобы не облегчать задачу звездным гостям. А самым приятным было дать волю эмоциям после выступления.