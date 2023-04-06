Прибывшие в отпуск мобилизованные посещают встречи и навещают школы

В Башкирию продолжают приезжать в отпуск мобилизованные. Во время краткосрочного отдыха бойцы не только проводят время с семьей, но и находят возможность встретиться со школьникам, посетить тематические вечера и ответить на вопросы земляков.
Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на издание «Путь Октября», в Мелеузе боец батальона имени Доставалова нашел школьницу, которая написала ему письмо в зону СВО. Мужчину так растрогало послание, что он нашел время навестить девятиклассницу и подарить цветы.
В Белокатайском районе встречи прошли в школах Новобелокатая и села Ургала. Как пишет газета «Новый Белокатай», участники рассказали о буднях на передовой, о подвигах российских военнослужащих, о своих участиях в военных спецоперациях и почему важно проходить службу в армии и добросовестно выполнять долг перед Отечеством и любить свою Родину, а ребята на конкретных примерах увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества патриота и настоящего гражданина России. Ранее учащиеся школ района отправляли для российских военных письма и рисунки со словами поддержки.
В Зианчуринском районе чествуют приехавших в отпуск бойцов Тазларовского сельсовета. Минувшей осенью на специальную военную операцию отправилось оттуда уехали 11 человек. Четверо приехали в двухнедельный отпуск. В местной школе им организовали встречу со школьниками и жителями села. Как пишут «Зианчуринские зори», глава сельского поселения совместно с детским танцевальным ансамблем «Карамельки» исполнил для них патриотическую песню, а старшеклассники местного школьного театра показали спектакль «По дорогам памяти». Бойцы рассказали, что, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются военные в ходе поставленных боевых задач, служба проходит легче благодаря теплу и заботе, приходящим из родного дома вместе с гуманитарной помощью.