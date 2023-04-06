Прибывшие в отпуск мобилизованные посещают встречи и навещают школы

В Белокатайском районе встречи прошли в школах Новобелокатая и села Ургала. Как пишет газета «Новый Белокатай», участники рассказали о буднях на передовой, о подвигах российских военнослужащих, о своих участиях в военных спецоперациях и почему важно проходить службу в армии и добросовестно выполнять долг перед Отечеством и любить свою Родину, а ребята на конкретных примерах увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества патриота и настоящего гражданина России. Ранее учащиеся школ района отправляли для российских военных письма и рисунки со словами поддержки.