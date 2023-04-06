Путин включил параспортсмена из Башкирии Рустама Набиева в состав Общественной палаты

Блогер-миллионник и известный параспортсмен Рустам Набиев вошел в новый состав Общественной палаты России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Согласно документу, глава государства также утвердил еще 39 кандидатов, которые проходят в Общественную палату по президентской квоте.
Напомним, срок полномочий состава ОП РФ - три года, численность составляет 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - по одному от общественных палат регионов, 43 - от общероссийских общественных объединений).