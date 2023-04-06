В Башкирии теплая погода сменится резким похолоданием

По информации метеорологов, последние температура воздуха последние три дня в Башкирии побила температурные рекорды. В апреле текущего года термометр показывал абсолютный максимум.

По словам начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитовой, это аномалия, возникшая из-за затока воздушных масс из Средней Азии, которым на смену придут воздушные массы из северных широт. При этом затяжных дождей не предвидится и осадков не будет много. Температура воздуха установится в пределах 4 - 10 градусов выше нуля.