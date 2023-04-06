К 110-летию Файзи Гаскарова: в Уфе прошел фестиваль «Танец – это душа народа»

Танцы разных народов мира в исполнении разных коллективов. К 110-летию Файзи Гаскарова в Уфе провели межнациональный фестиваль хореографического искусства народов России «Танец – это душа народа». На одной сцене выступили ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко и ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Как публика оценила новый формат и кто ещё будет радовать жителей республики новыми номерами в ближайшее время?

Зритель никогда не узнает, чего стоит эта знаменитая осанка, как долго и напряженно они оттачивают каждое движение перед тем, как выйти, улыбаясь, на сцену. Любимой публике гаскаровцы показывают самое ценное, что есть, – всю красоту и уникальность башкирского танца. К слову, это выступление для ансамбля особенное: свои умения они демонстрируют и гостям – ансамблю танца имени Годенко.

Безупречную хореографию и артистизм ансамбля имени Годенко отмечают многие. К слову, в коллектив берут лишь с академическим и профессиональным образованием, а все танцовщицы непременно должны быть блондинками. Такие традиции в свое время заложил Михаил Годенко. История академического ансамбля насчитывает уже пять десятилетий. За это время коллектив объездил практически весь мир.

В Башкортостан ансамбль привез свои лучшие номера из так называемого золотого фонда. Творческий багаж, который артисты взяли с собой на гастроли, уже не один десяток лет удивляет зрителей оригинальностью и самобытностью. «Утушки», «Сибирь моя», «У колодца» и другие. Коллектив смог удивить башкирских зрителей точно так же, как и гаскаровцы покорили сибирских коллег.

Два коллектива связывает уже достаточно давняя дружба. Гаскаровцы вместе с ансамблем Годенко работали на Олимпиаде-80 и на многих правительственных мероприятиях. И этот концерт для них не просто большой совместный проект, это больше обмен опытом.