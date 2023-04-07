65 мобильных пунктов набора граждан на контрактную военную службу открылись в Башкирии

В Башкирии открыто 65 мобильных пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает издание «Башинформ».
Мобильны пункты открылись в городах и райцентрах республики. В них дежурят сотрудники военкоматов, а также волонтеры, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся военной службы, а также положенных военнослужащим льгот.
Напомним, стать контрактником имеют право вышедшие на пенсию военные, уволившиеся после военной службы по призыву, а также мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Контрактникам полагается ежемесячное довольствие от 180 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные выплаты в зависимости от достижений.
Задать вопрос можно также позвонив в кол-центр по телефонам: (347) 218-19-19, 122 (доб. 1) и 117, ежедневно, без перерыва, выходных и праздничных дней с 8 до 20 часов.
По вопросам устройства необходимо обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту город Уфа по адресу: 450078, Уфа, ул. Революционная, 156. Телефоны для связи: 8 (347) 218-19-19, 8 (347) 248-29-31, с мобильного 122.