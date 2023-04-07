65 мобильных пунктов набора граждан на контрактную военную службу открылись в Башкирии

Напомним, стать контрактником имеют право вышедшие на пенсию военные, уволившиеся после военной службы по призыву, а также мужчины, не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Контрактникам полагается ежемесячное довольствие от 180 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные выплаты в зависимости от достижений.