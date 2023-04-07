В Башкирии размытые дороги восстановят после половодья

Сегодня, 7 апреля, прошёл очередной брифинг о паводковой ситуации в Башкирии. Специалисты МЧС и Госкомитета по ЧС сообщили последние данные.

Так, подтопленными остаются 6 территорий в шести муниципалитетах. Ситуация с подтоплением находится на контроле специалистов.

Стало известно, что в Иглинском районе в селе Иглино на улице Гагарина паводковые воды размыли грунтовую дорогу. Для сельчан организована объездная дорога с трёх сторон. Восстановление разрушенных дорог будет проводиться после паводка.