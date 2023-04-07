В Башкирии участники СВО проводят уроки мужества для школьников

Иглинские школьники пообщались с участниками СВО. Военнослужащие, которые приехали в краткосрочный отпуск, провели урок мужества в селе Кудеевский.
Бойцы рассказали ребятам о службе в армии, боевом пути, бытовых условиях проживания на передовой и о том, с какими трудностями им приходят сталкиваться. Говорили о том, как на передовой помогает поддержка тех, кто пишет письма и присылает помощь.
О башкирских героях говорили и в Мечетлинском районе. Там прошел патриотический концерт «Башкирская весна». На сцене с песнями и танцами выступили гости из Уфы, артисты районного Дома культуры и воспитанники детского сада «Миляш». Жители собрались, чтобы выразить поддержку и признательность защитникам Отечества.