В Башкирии участники СВО проводят уроки мужества для школьников

Встреча прошла на высшем уровне, было очень приятно. Большое спасибо за стихи песни, всё понравилось до глубины души. Спасибо учителям, что организовали. Однополчанам расскажу, как встречали, как дома хорошо, что ждут нас, очень ждут. Это очень приятно.

Позывной «Бетр», участник СВО