В Башкирии участники СВО проводят уроки мужества для школьников

Иглинские школьники пообщались с участниками СВО. Военнослужащие, которые приехали в краткосрочный отпуск, провели урок мужества в селе Кудеевский.

Бойцы рассказали ребятам о службе в армии, боевом пути, бытовых условиях проживания на передовой и о том, с какими трудностями им приходят сталкиваться. Говорили о том, как на передовой помогает поддержка тех, кто пишет письма и присылает помощь.

Встреча прошла на высшем уровне, было очень приятно. Большое спасибо за стихи песни, всё понравилось до глубины души. Спасибо учителям, что организовали. Однополчанам расскажу, как встречали, как дома хорошо, что ждут нас, очень ждут. Это очень приятно.

Позывной «Бетр», участник СВО

Я понял, что военная служба – очень тяжелая работа, что нужно быть смелым отважным и защищать свою Родину от любых опасностей. Когда вырасту, я пойду в армию, я хочу стать военным.

Тимофей Жилко, учащийся школы с. Кудеевский

О башкирских героях говорили и в Мечетлинском районе. Там прошел патриотический концерт «Башкирская весна». На сцене с песнями и танцами выступили гости из Уфы, артисты районного Дома культуры и воспитанники детского сада «Миляш». Жители собрались, чтобы выразить поддержку и признательность защитникам Отечества.

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