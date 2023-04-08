В Башкирии пропал без вести 21-летний Алексей Пивторан

В Башкирии начались поиски жителя Сибая 21-летнего Алексея Пивторана. О его исчезновении сообщили в социальных сетях «Лиза Алерт РБ».

По данным волонтеров, о молодом человеке ничего неизвестно с 17 марта. Он ушел из дома и не вернулся.