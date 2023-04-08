В Башкирии пропал без вести 21-летний Алексей Пивторан

В Башкирии начались поиски жителя Сибая 21-летнего Алексея Пивторана. О его исчезновении сообщили в социальных сетях «Лиза Алерт РБ».
По данным волонтеров, о молодом человеке ничего неизвестно с 17 марта. Он ушел из дома и не вернулся.
На момент исчезновения молодой человек был одет в черные футболку, брюки, ботинки и куртку с серым капюшоном.
Среди особых примет жителя — среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза.
Всех, кому известно о его местонахождении, просят связаться со спасателями по телефону 8-800-700-54-52 или позвонить на единый номер 112.