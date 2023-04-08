В Уфе к концу 2023 года завершат реконструкцию театра кукол

Стало известно, когда завершится реконструкция театра кукол в Уфе. Ремонтные работы планируют закончить уже к концу этого года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.
Руководитель региона вместе с мэром Уфы посетили театр и проинспектировали ход работ. Хабиров отметил, что власти постарались сохранить исторический облик здания, однако уфимцев все же ждет много нового.
Также планируется благоустроить территорию рядом с театром. В частности, появится музей под открытым небом с миниатюрами известных зданий России, которые внесли в перечень ЮНЕСКО.