В Уфе к концу 2023 года завершат реконструкцию театра кукол

Стало известно, когда завершится реконструкция театра кукол в Уфе. Ремонтные работы планируют закончить уже к концу этого года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе к концу 2023 года завершат реконструкцию театра кукол

Руководитель региона вместе с мэром Уфы посетили театр и проинспектировали ход работ. Хабиров отметил, что власти постарались сохранить исторический облик здания, однако уфимцев все же ждет много нового.

Мы постарались сохранить элементы первозданного облика – это память уфимцев. Но многое, конечно, изменится. Будет очень красивый фасад, на куполе театра установим макет земного шара.

Радий Хабиров, глава РБ

Также планируется благоустроить территорию рядом с театром. В частности, появится музей под открытым небом с миниатюрами известных зданий России, которые внесли в перечень ЮНЕСКО.

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