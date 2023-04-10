В Уфе приступили к благоустройству дворов в рамках программы «Башкирские дворики»

В Уфе приступили к благоустройству первых башкирских двориков. Один из таких – территория на пересечении улиц Рабкоров и Степана Кувыкина в Кирвоском районе столицы.

На участке уже работает подрядная организации, пока они убирают старые бордюры, подготавливают площадку для будущего благоустройства. Здесь увеличат площадь асфальтового покрытия, тем самым организовав новые парковые места. Кроме того, сделают несколько детских игровых комплексов и зону для воркаута. В общей сложности периметр включает пять домов, жители которых смогут оценить преображения.