В Уфе приступили к благоустройству дворов в рамках программы «Башкирские дворики»

В Уфе приступили к благоустройству первых башкирских двориков. Один из таких – территория на пересечении улиц Рабкоров и Степана Кувыкина в Кирвоском районе столицы.
На участке уже работает подрядная организации, пока они убирают старые бордюры, подготавливают площадку для будущего благоустройства. Здесь увеличат площадь асфальтового покрытия, тем самым организовав новые парковые места. Кроме того, сделают несколько детских игровых комплексов и зону для воркаута. В общей сложности периметр включает пять домов, жители которых смогут оценить преображения.
Всего же по республики в этом году по региональной программе благоустроят 206 дворов. Речь идет в первую очередь о тех площадках, где ремонта не было десятилетиями. Средства на эти цели выделяют на принципах софинансирования. 94% предоставляет бюджет республики, 5% – муниципалитет, 1% платят сами жители, которые также участвуют в обсуждениях по будущему наполнению своих дворов.