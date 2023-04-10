Радий Хабиров вручил госнаграды Башкирии мобилизованным участникам СВО

В Башкирии вручили республиканские госнаграды мобилизованным участникам военной спецоперации на Украине.
Почетную грамоту Республики Башкортостан из рук главы региона Радия Хабирова получили гранатомётчик Ильдар Гильметдинов, старшина Ильнур Нургалеев, офицеры группы психологической работы Леонид Сайтаев, водитель Виталий Баштар, заместитель командира взвода Салават Фатхиев.
Глава Башкирии поблагодарил участников СВО за мужество и проделанную работу. Не оставил без внимания руководитель республики и жен военнослужащих, отметив, их стойкость и верность.
Благодарностью главы республики также поощрены отец Виктор и Хамза хазрат, которые поддерживают башкирских воинов в зоне проведения СВО.