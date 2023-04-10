Радий Хабиров вручил госнаграды Башкирии мобилизованным участникам СВО

В Башкирии вручили республиканские госнаграды мобилизованным участникам военной спецоперации на Украине. 

Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды Башкирии мобилизованным участникам СВО

Почетную грамоту Республики Башкортостан из рук главы региона Радия Хабирова получили гранатомётчик Ильдар Гильметдинов, старшина Ильнур Нургалеев, офицеры группы психологической работы Леонид Сайтаев, водитель Виталий Баштар, заместитель командира взвода Салават Фатхиев.

Глава Башкирии поблагодарил участников СВО за мужество и проделанную работу. Не оставил без внимания руководитель республики и жен военнослужащих, отметив, их стойкость и верность. 

«Мы сейчас выполняем большую задачу, перевозим наших отпускников. Отдельная благодарность нашим транспортникам, на них нагрузка большая. Если кто-то из мобилизованных выражает желание встретиться со школьниками, организуйте такие встречи».

Радий Хабиров, глава Башкирии

Благодарностью главы республики также поощрены отец Виктор и Хамза хазрат, которые поддерживают башкирских воинов в зоне проведения СВО.

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