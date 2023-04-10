Из Уфы в зону СВО после отпуска отправились бойцы батальона имени Доставалова

В Уфе проводили военнослужащих батальона имени Героя России Александра Доставалова. Бойцы приезжали в краткосрочный отпуск.
Как сообщает «Башинформ», участники СВО старались во время отдыха повидаться со всеми близкими, зарядиться хорошим настроением и восполнить силы.
Командир взвода «Карпыч» рассказал, что он во время отпуска провёл много встреч. Воин навестил родственников. В родном городе в патриотическом клубе встречался со студентами медицинского колледжа. Мужчина, прошедший в своё время бои в Таджикистане и Сирии, рассказал будущим медикам, что требуется от них на передовой, и объяснил, что на СВО нужны военные врачи.
К разговору присоединился боец с позывным «Монах». Во время своего отпуска он встретился с ученицей одной из школ Мелеуза, Азалией, письмо которой он получил в зоне СВО. Военнослужащий пришёл в школу и лично поблагодарил девочку за слова поддержки.
Советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов, провожавший бойцов, пожелал им благополучно добраться до своих расположений и передать привет землякам от родного края.