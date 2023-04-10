Из Уфы в зону СВО после отпуска отправились бойцы батальона имени Доставалова

«В Башкирии солнечно, тепло. Радует, что в республике течёт мирная, спокойная жизнь. Но надо возвращаться к товарищам. Работы на передовой ещё хватает. Предстоит много дел. Силы ВСУ истощаются, но противника продолжают обеспечивать боеприпасами, топливом. Тем не менее Победа будет за нами. Меня и моих однополчан радует, что в Башкирии начали формироваться воинские подразделения имени Даяна Мурзина, „Северные амуры“ и „Ватан“. Воинам новых батальонов предстоит выполнять настоящую мужскую работу. Есть, наверное, те, кто предпочитает обсуждать тему СВО на кухне, на диване. Но мужчины, принявшие решение приехать на передовую, присоединиться к башкирским воинам и защищать Родину — отважные люди и настоящие герои»

«Карпыч»