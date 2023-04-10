Из Уфы в зону СВО после отпуска отправились бойцы батальона имени Доставалова

В Уфе проводили военнослужащих  батальона имени Героя России Александра Доставалова. Бойцы приезжали в краткосрочный отпуск.

Фото №1 - Из Уфы в зону СВО после отпуска отправились бойцы батальона имени Доставалова

Как сообщает «Башинформ», участники СВО старались во время отдыха повидаться со всеми близкими, зарядиться хорошим настроением и восполнить силы. 

Командир взвода «Карпыч» рассказал, что он во время отпуска провёл много встреч. Воин навестил родственников. В родном городе в патриотическом клубе встречался со студентами медицинского колледжа. Мужчина, прошедший в своё время бои в Таджикистане и Сирии, рассказал будущим медикам, что требуется от них на передовой, и объяснил, что на СВО нужны военные врачи.

«В Башкирии солнечно, тепло. Радует, что в республике течёт мирная, спокойная жизнь. Но надо возвращаться к товарищам. Работы на передовой ещё хватает. Предстоит много дел. Силы ВСУ истощаются, но противника продолжают обеспечивать боеприпасами, топливом. Тем не менее Победа будет за нами. Меня и моих однополчан радует, что в Башкирии начали формироваться воинские подразделения имени Даяна Мурзина, „Северные амуры“ и „Ватан“. Воинам новых батальонов предстоит выполнять настоящую мужскую работу. Есть, наверное, те, кто предпочитает обсуждать тему СВО на кухне, на диване. Но мужчины, принявшие решение приехать на передовую, присоединиться к башкирским воинам и защищать Родину — отважные люди и настоящие герои»

«Карпыч»

  К разговору присоединился боец с позывным «Монах». Во время своего отпуска он встретился с ученицей одной из школ Мелеуза, Азалией, письмо которой он получил в зоне СВО. Военнослужащий пришёл в школу и лично поблагодарил девочку за слова поддержки.  

Советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов, провожавший бойцов, пожелал им благополучно добраться до своих расположений и передать привет землякам от родного края.

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