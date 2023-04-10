В уфимском вольере родились пять медвежат

В уфимском вольерном хозяйстве родились пять медвежат. На свет косолапые появились еще в канун Рождества, но буквально на неделе малышей забрали от старших особей, чтобы медвежата привыкали к обществу людей.

Повышенное внимание пугает малышей. Некоторые не скрывают эмоций и громко возмущаются от неожиданного наплыва гостей.

Впрочем, к посетителям они привыкают быстро. Словно ясельная группа детского сада, медвежата сейчас особенно нуждаются в человеческой заботе. От роду им чуть более трех месяцев: от мам, косолапых отделили буквально неделю назад.

Рацион у медвежат простой – молоко и сахар, как молоко медведицы.

Процесс кормления проходит каждые два часа. За раз медвежата выпивают до литра молока. Малыши появились на свет от трех медведиц – жительниц вольера – Кнопки, Маши и Циркачки. Некоторое время взрослые особи, после отделения от потомства, испытывают беспокойство. Позже забывают о медвежатах. Детеныши живут сейчас отдельно в теплом загоне. В роли воспитателей – сотрудники хозяйства.

У каждого свой характер, они его по-разному проявляют. Радик Шакиров, рабочий по уходу за животными

Малыши в хозяйстве рождаются ежегодно. Для взрослых особей это естественный процесс. Отделение их друг от друга – необходимость. Мама-хищница стала бы через некоторое время настраивать детенышей против человека. Так как вольер – временное место для медвежат, важно наоборот взрастить в них доверие к людям.

Их передадут дрессировщикам. Мы обменяем на другое животное у них. Максим Щербаков, главный лесничий Горзеленхоза г. Уфы