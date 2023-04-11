Участники СВО проводят уроки мужества в школах Башкирии

Как проходят военные будни, как преодолевают трудности в непростых условиях – ответы на эти вопросы звучат по всей республике на уроках мужества. Один из них прошел в деревне Савалеево Кармаскалинского района.

Ребята пообщались с участниками СВО, чтобы узнать, каково это – сражаться на передовой. Такое мероприятие в истории школы проводили впервые. Земляки попали в зону спецоперации добровольцами и служат в разных ротах, но выполняют одну задачу. Письма с тёплыми словами от школьников и посылки из родного края греют душу каждому военнослужащему и поддерживают их боевой дух, а самое любимое лакомство для них на передовой – баурсак.