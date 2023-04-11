Стали известны новые данные о ковид-заболевших в Башкирии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 119 человек (361 819), выздоровели – 133 (353 413), скончались – 1 (6040), госпитализированы – 31.
В стационарах получают необходимое лечение 110 ковид-заболевших, большинство из которых пожилые люди. Амбулаторно лечатся более 2,2 тысячи человек. Из них почти 700 — пациенты старше 60 лет.
В России коронавирус выявили у 5932 (22 727 542), выздоровели – 9772 (22 105 009), скончались – 38 (397 642), госпитализированы – 1282.