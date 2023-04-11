В Башкирии участники СВО во время отпуска встретились с земляками

- Я каждый день читаю сводки СВО и жду хороших вестей, ведь там - на фронте - и мой супруг тоже. Мы с нетерпением ждали разговора друг с другом, а когда он звонил - плакали оба. Но, несмотря на все трудности, переживания, я горжусь своим мужем, я и наши с ним дети», - рассказала Алеся, их дети, кстати, учатся в этой школе. По иронии судьбы, у работницы Райсы У., этой же школы, двое сыновей также участники СВО, присутствовали на этой встрече.