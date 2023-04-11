В Башкирии участники СВО во время отпуска встретились с земляками

В Башкирии участники спецоперации на Украине несмотря на свой краткосрочный отпуск, находят время встретиться со своими земляками и прийти на уроки к школьникам. На занятиях бойцы рассказывают о мужестве и патриотизме, а на тематических вечерах общаются с соотечественниками.
Как передает издание «Республика Башкортостан», в Октябрьском в школе №12 на торжественной линейке учащиеся встретились с мобилизованным, приехавшим на краткосрочный отпуск. Боец с позывным «Леший» вручил сертификат школьнику, который по традиции, удостаивается права занять место за «Партой Героя». Кстати, на линейке присутствовали учащиеся шаймуратовских классов.
Дети, затаив дыхание, слушали рассказ «Лешего» о службе в роте вместе с октябрьцами, взвод его тоже состоит из башкирских бойцов, задавали бытовые, но такие близкие вопросы: кем он служит, в каких войсках, как учился в школе, о военных буднях. «Леший» признался, что талисманом для него служат письма любимых, иконка и детские рисунки. Также школьники-шаймуратовцы вспомнили прочитанное произведение, поспорили, как солдату помог талисман - жук, подаренный сыном.
В другую октябрьскую школу № 13 с той же миссией наведался боец с позывным «Хаски». В «Разговорах о важном» школьники, следуя теме Дня космонавтики, рассуждали о качествах, присущих космонавтам. Удивительным образом эти качества совпадают с теми, которыми обладают герои СВО – мужество, отвага, ответственность за свою страну, семью, за своих товарищей, решимость, дальновидность, способность быстро принимать решения. Не подсказывал это прямолинейно «Хаски» детям, они сами сделали такие выводы. Они смотрели на бойцов во все глаза, с любопытством разглядывали шевроны, задавали вопросы, старались пожать руку.
В Гафурийском районе участники СВО-отпускники встретились в муниципальной администрации в Красноусольском. Обсуждали быт, боевой опыт, существующие житейские проблемы. Бойцы признались, что скучают по дому и родным, а письма от детей, посылки, которые они получают, придают им сил и энергии.
В Ермекевском районе участники СВО пришли поблагодарить земляков целой группой. Глава района Ильшат Райманов не преминул отчитаться перед бойцами о том, как переменилась жизнь в муниципалитете в то время, как они находятся на СВО.
Бойцы, в свою очередь, признались, что поддержку всех жителей района, предприятий и организаций, они особенно остро чувствуют там, на передовой. И, конечно, им виднее, в чем со сменой сезона есть нужда на СВО. К примеру, мобилизованные рассказали о том, что им так не хватает нашей чистой питьевой воды. Кроме того, им нужны доски и крепежные изделия, такие как гвозди, шурупы, скобы.
В Кармаскалинском районе участники СВО, прибывшие в отпуск, не устояли перед приглашением встретиться со школьниками деревни Савалеево. И это был не просто разговор, а возможность узнать историю из уст людей, которые находились в самом центре событий.
Один из гостей - боец с позывным "Старый". С начала мобилизации он добровольно встал на защиту Родины: «Мы с односельчанами всегда поддерживаем и помогаем друг другу, раз в неделю стараемся выехать в магазин за продуктами, на связь выходим редко.» На встречу со школьниками участник боевых действий приехал с супругой Алесей.