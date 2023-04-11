В ситуационном центре рассказали, с какими вопросами обращаются будущие контрактники СВО из Башкирии

Стало известно, с какими вопросами обращаются будущие контрактники, намеревающиеся отправиться в зону СВО. Как рассказали в ситуационном центре Башкирии, чаще всего мужчин интересуют вопросы возрастных ограничений и ограничений по состоянию здоровья. Также жителей республики волнуют вопросы о льготах и мерах поддержки.
Всего с 27 марта по настоящее время операторы кол-центра приняли от жителей региона свыше 800 звонков, связанных со службой в зоне СВО. Из них более 300 мужчин перенаправлены в районные военные комиссариаты для подписания контрактов.
По словам Аллы Смертиной, много заявителей имеют боевой опыт, полученный во время службы в Сирии или на Кавказе. Кроме того, среди позвонивших есть те, кто проходил срочную службу, а сейчас работают водителями, механизаторами, трактористами. Они намерены в зоне СВО служить в должности механиков-водителей боевых машин.
— Они спрашивают, где могут пригодиться их трудовые навыки и умения и чем они будут полезны на передовой, — продолжает Алла Смертина. — Должна отметить, если в прошлом году поступали вопросы от матерей и жён, то сейчас их намного меньше. Да, они продолжают звонить, женщины интересуются мерами поддержки со стороны государства, но эти звонки единичны, поскольку, на мой взгляд, всем они давно известны.