В ситуационном центре рассказали, с какими вопросами обращаются будущие контрактники СВО из Башкирии

Стало известно, с какими вопросами обращаются будущие контрактники, намеревающиеся отправиться в зону СВО. Как рассказали в ситуационном центре Башкирии, чаще всего мужчин интересуют вопросы возрастных ограничений и ограничений по состоянию здоровья. Также жителей республики волнуют вопросы о льготах и мерах поддержки.

Фото №1 - В ситуационном центре рассказали, с какими вопросами обращаются будущие контрактники СВО из Башкирии

«Многих мужчин интересуют возрастные ограничения, поскольку среди них есть, кому более 60 лет. Кроме того, некоторые звонившие признаются в наличии заболеваний и спрашивают, может ли их диагноз стать препятствием при наборе по контракту. Некоторых заботит, прервётся ли их стаж и будут ли сохранены имеющиеся льготы. Конечно же, для всех важен вопрос поддержки семей во время службы мужчин в специальной военной операции. Их можно понять, семейные мужчины приняли ответственное решение и сделали серьёзный выбор. Поэтому они хотят быть уверены в том, что пока их нет дома, их близким будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства».

Алла Смертина, главный специалист ситуационного центра республики

Всего с 27 марта по настоящее время операторы кол-центра приняли от жителей региона свыше 800 звонков, связанных со службой в зоне СВО. Из них более 300 мужчин перенаправлены в районные военные комиссариаты для подписания контрактов.

По словам Аллы Смертиной, много заявителей имеют боевой опыт, полученный во время службы в Сирии или на Кавказе. Кроме того, среди позвонивших есть те, кто проходил срочную службу, а сейчас работают водителями, механизаторами, трактористами. Они намерены в зоне СВО служить в должности механиков-водителей боевых машин.

— Они спрашивают, где могут пригодиться их трудовые навыки и умения и чем они будут полезны на передовой, — продолжает Алла Смертина. — Должна отметить, если в прошлом году поступали вопросы от матерей и жён, то сейчас их намного меньше. Да, они продолжают звонить, женщины интересуются мерами поддержки со стороны государства, но эти звонки единичны, поскольку, на мой взгляд, всем они давно известны.

«Жители Башкирии, пожелавшие подписать контракт с военным ведомством страны, отмечают, что для них имеет значение служить вместе с земляками. Будь то добровольческие батальоны, или же действующие части, или формируемый в республике именной мотострелковый полк. Также, по их словам, для них важно, что у башкирских воинских формирований есть надёжная связь с республикой. Глава региона Радий Хабиров держит на контроле доставку гуманитарных конвоев. На передовой есть духовенство».

Алла Смертина, главный специалист ситуационного центра республики
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