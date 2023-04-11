В ситуационном центре рассказали, с какими вопросами обращаются будущие контрактники СВО из Башкирии

«Многих мужчин интересуют возрастные ограничения, поскольку среди них есть, кому более 60 лет. Кроме того, некоторые звонившие признаются в наличии заболеваний и спрашивают, может ли их диагноз стать препятствием при наборе по контракту. Некоторых заботит, прервётся ли их стаж и будут ли сохранены имеющиеся льготы. Конечно же, для всех важен вопрос поддержки семей во время службы мужчин в специальной военной операции. Их можно понять, семейные мужчины приняли ответственное решение и сделали серьёзный выбор. Поэтому они хотят быть уверены в том, что пока их нет дома, их близким будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства».

Алла Смертина, главный специалист ситуационного центра республики