Уфимские застройщики обвинили советника главы Башкирии в «потребительском экстремизме»

Застройщики Уфы обвинили руководителя организации «Форт-Юст» Валерия Самохина в «потребительском экстремизме». По их словам, советник главы РБ по вопросам защиты прав потребителей жульничает, предъявляя строительным компаниям миллиардные иски, общая сумма которых 3 млрд рублей. Такие цифры прозвучали на заседании Ассоциации застройщиков Башкирии.
Как пояснил ГорОбзор.ру владелец «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов, действия Самохина сложно назвать просто недоработкой — это скорее похоже на жульничество.