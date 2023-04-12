Уфимские застройщики обвинили советника главы Башкирии в «потребительском экстремизме»

«Это самый настоящий жулик, цинично апеллирующий чувствами простых граждан. Их эксперты находят совершенно надуманные недостатки, к примеру, в квартире, где люди живут уже почти пять лет и сами занимались ее отделкой, нашли три царапины на стекле и подают иск с требованием компенсации. При этом ни одного случая не было, чтобы эти якобы недостатки потом они в квартирах устраняли, идет чисто отъем денежных средств: часть денег отдают собственникам квартир, а большую часть оставляют себе. Это уже отработанный бизнес, намеренное злоупотребление правом».

Филюс Ишбулатов