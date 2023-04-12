Уфимские застройщики обвинили советника главы Башкирии в «потребительском экстремизме»

Застройщики Уфы обвинили руководителя организации «Форт-Юст» Валерия Самохина в «потребительском экстремизме». По их словам, советник главы РБ по вопросам защиты прав потребителей жульничает, предъявляя строительным компаниям миллиардные иски, общая сумма которых 3 млрд рублей. Такие цифры прозвучали на заседании Ассоциации застройщиков Башкирии.

Как пояснил ГорОбзор.ру владелец «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов, действия Самохина сложно назвать просто недоработкой — это скорее похоже на жульничество.

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«Это самый настоящий жулик, цинично апеллирующий чувствами простых граждан. Их эксперты находят совершенно надуманные недостатки, к примеру, в квартире, где люди живут уже почти пять лет и сами занимались ее отделкой, нашли три царапины на стекле и подают иск с требованием компенсации. При этом ни одного случая не было, чтобы эти якобы недостатки потом они в квартирах устраняли, идет чисто отъем денежных средств: часть денег отдают собственникам квартир, а большую часть оставляют себе. Это уже отработанный бизнес, намеренное злоупотребление правом».

Филюс Ишбулатов

Просто ходят якобы специалисты – юристы, строители, которые предлагают покупателям отсудить некую сумму у застройщика за вознаграждение. Они начинают этот процесс: их приглашают на приемку квартиры, выискиваются какие-то недостатки, большинство из которых высосаны из пальца.

Владимир Мохов, представитель компании застройщика
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