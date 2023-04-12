С Советской площади Уфы торжественно проводили на СВО башкирский добровольческий отряд «Ватан»

«Сегодня мы все собрались на этой площади с особым чувством и, конечно, с особым волнением. Мы провожаем на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции Башкирский добровольческий отряд „Ватан“. Наши парни уже там — добровольцы батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Там же тысячи наших парней, мобилизованных и служащих Министерства обороны. Они все с честью выполняют свой воинский долг, и мы ими гордимся. И я уже не раз повторяю слова здесь, что им нужна помощь, им нужна братская мужская поддержка. Сегодня вся республика с огромным уважением, гордостью и надеждой смотрит на вас, что вы выполните свой воинский долг. Так сложилось, что уже народная площадь, Советская площадь, стала местом, откуда мы провожаем наших воинов. Самое главное, что мы вам говорим, чтобы вы сюда же вернулись все вместе живыми и здоровыми, выполнив свой воинский долг. Мы будем заботиться о ваших родных и близких. Вы должны знать, что мы будем заботиться о ваших жёнах, детях. Мы будем заботиться о вас и отправлять постоянные гуманитарные конвои, и постоянная помощь республики будет распространяться также и на ваш отряд. Это я вам твёрдо обещаю. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Работайте, братья!».

Радий Хабиров, глава РБ