С Советской площади Уфы торжественно проводили на СВО башкирский добровольческий отряд «Ватан»

Бойцы добровольческого отряда «Ватан» отправились в зону СВО. Торжественные проводы с ними прошли на Советской площади.
Проводить добровольцев пришел и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона в своей речи отметил, что Советская площадь стала неким символом среди народа, ведь встречают и провожают бойцов именно здесь.
Командир добровольческого отряда «Ватан» пообещал, что бойцы будут сражаться достойно и будут верны подвигам своих отцов и дедов.
Формирование отряда было начато по инициативе ветерана боевых действий, а ныне командира «Ватана» с позывным «Самурай» в начале 2023 года.
Башкортостан обеспечивает каждого бойца отряда экипировкой, суточными выплатами в размере 2 тыс. рублей, а также единовременной выплатой в размере 200 тыс. рублей после заключения контракта на военную службу.
Отряд будет включен в состав артиллерийской бригады.