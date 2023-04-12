С Советской площади Уфы торжественно проводили на СВО башкирский добровольческий отряд «Ватан»

Бойцы добровольческого отряда «Ватан» отправились в зону СВО. Торжественные проводы с ними прошли на Советской площади. 

Фото №1 - С Советской площади Уфы торжественно проводили на СВО башкирский добровольческий отряд «Ватан»

Проводить добровольцев пришел и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона в своей речи отметил, что Советская площадь стала неким символом среди народа, ведь встречают и провожают бойцов именно здесь. 

«Сегодня мы все собрались на этой площади с особым чувством и, конечно, с особым волнением. Мы провожаем на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции Башкирский добровольческий отряд „Ватан“. Наши парни уже там — добровольцы батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Там же тысячи наших парней, мобилизованных и служащих Министерства обороны. Они все с честью выполняют свой воинский долг, и мы ими гордимся. И я уже не раз повторяю слова здесь, что им нужна помощь, им нужна братская мужская поддержка. Сегодня вся республика с огромным уважением, гордостью и надеждой смотрит на вас, что вы выполните свой воинский долг. Так сложилось, что уже народная площадь, Советская площадь, стала местом, откуда мы провожаем наших воинов. Самое главное, что мы вам говорим, чтобы вы сюда же вернулись все вместе живыми и здоровыми, выполнив свой воинский долг. Мы будем заботиться о ваших родных и близких. Вы должны знать, что мы будем заботиться о ваших жёнах, детях. Мы будем заботиться о вас и отправлять постоянные гуманитарные конвои, и постоянная помощь республики будет распространяться также и на ваш отряд. Это я вам твёрдо обещаю. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Работайте, братья!».

Радий Хабиров, глава РБ

Командир добровольческого отряда «Ватан» пообещал, что бойцы будут сражаться достойно и будут верны подвигам своих отцов и дедов.

«Я приложу все усилия, чтобы все наши солдаты вернулись домой живыми и здоровыми. Спасибо всей республике за поддержку. Наше дело правое, победа будет за нами», — сказал командир отряда.

Формирование отряда было начато по инициативе ветерана боевых действий, а ныне командира «Ватана» с позывным «Самурай» в начале 2023 года. 

Башкортостан обеспечивает каждого бойца отряда экипировкой, суточными выплатами в размере 2 тыс. рублей, а также единовременной выплатой в размере 200 тыс. рублей после заключения контракта на военную службу.

Отряд будет включен в состав артиллерийской бригады.

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