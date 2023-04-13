В Башкирии после вмешательства прокуратуры были восстановлены права пенсионерки
В Мечетлинском районе Башкирии после вмешательства прокуратуры были восстановлены права пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Надзорными мероприятиями установлено, что в 2019 году вступившим в законную силу решением суда с женщины взыскана задолженность по договору займа. В соответствии с требованиями законодательства срок предъявления исполдокумента составляет три года со дня вступления в законную силу судебного акта. Однако выданный исполнительный лист для принудительного взыскания долга был предъявлен в отделение Пенсионного фонда спустя 4 месяца после окончания определенного срока.
пресс-служба прокуратуры Мечетлинского района
С декабря прошлого года по февраль текущего года с пенсионных выплат в счет погашения долга было удержано около семи тысяч рублей.
Районная прокуратура внесла в адрес руководителя ФПСС по РБ. На данный момент нарушения устранены, а необоснованно удержанная сумма возвращена пенсионерке.