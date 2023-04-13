В Башкирии после вмешательства прокуратуры были восстановлены права пенсионерки

Надзорными мероприятиями установлено, что в 2019 году вступившим в законную силу решением суда с женщины взыскана задолженность по договору займа. В соответствии с требованиями законодательства срок предъявления исполдокумента составляет три года со дня вступления в законную силу судебного акта. Однако выданный исполнительный лист для принудительного взыскания долга был предъявлен в отделение Пенсионного фонда спустя 4 месяца после окончания определенного срока.

пресс-служба прокуратуры Мечетлинского района