В Уфе в парке Гафури зацвел орешник

Вообще-то орешник обычно начинает цвести одновременно с ветреницей алтайской, с белым подснежником. Но в этом году алтайская ветреница опередила лещину: зацвела под Уфой 5 апреля. В принципе, это объяснимо: поверхность почвы в этом году быстро прогрелась, вот травянистые эфемероиды и повыскакивали раньше времени. А в глубину почва прогревается не так быстро; но как раз там и находятся длинные корни древесных растений. По мере прогрева почвы пойдёт и цветение древесных.

Светлана Кучерова, эколог