В Уфе в парке Гафури зацвел орешник

В парке имени Гафури в Уфе зацвел орешник. Об этом рассказала ботаник и эколог Светлана Кучерова. По ее словам, цветение появляется, когда температура воздуха составляет около +10, +15 градусов.
На одном растении у орешника можно увидеть и женские, и мужские цветки. Женские представляют собой красные рыльца, а мужские - собраны в сережки. Эколог подчеркнула, что кустарник распустился примерно в те же даты, что в прошлые годы, несмотря на раннюю весну.
Так, к примеру, в 2022 году начало пыления орешника в Уфе было отмечено 13 апреля, в 2021 и 2019 годах - 10 апреля, в 2017 году - 27 апреля, а в 2016 году - 11 апреля.