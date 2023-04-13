В Уфе в микрорайоне Яркий продолжается строительство улиц

В Деме в микрорайоне Яркий продолжается строительство бульвара Яркого и Набережной влюбленных. На оперативном совещании в мэрии начальник УСРДИС Константин Паппе рассказал о ходе работ.
Строить дороги в новом микрорайоне начали в январе 2023 года. Данные работы финансируются национальным проектом «Жилье и городская среда». На бульваре и на улице предусмотрены ливневые канализации, освещение, по две полосы движения и тротуары.
Вдоль всего бульвара (380 м) проложат велосипедную дорожку. При строительстве Набережной (протяженностью 608 м) придется переносить трубы газопровода.
Сейчас на объект завезено 12,5 тыс. тонн песчано-гравийной смеси и 65 тыс. кубометров грунта. На данный момент ведутся подготовительные работы, завозятся бордюры, кольца колодцев.