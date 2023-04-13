В Уфе в микрорайоне Яркий продолжается строительство улиц

В Деме в микрорайоне Яркий продолжается строительство бульвара Яркого и Набережной влюбленных. На оперативном совещании в мэрии начальник УСРДИС Константин Паппе рассказал о ходе работ.

Строить дороги в новом микрорайоне начали в январе 2023 года. Данные работы финансируются национальным проектом «Жилье и городская среда». На бульваре и на улице предусмотрены ливневые канализации, освещение, по две полосы движения и тротуары.