В Уфе прошел кулинарный конкурс «Благодатная пасха»

Сегодня в кондитерской мастерской Уфимского торгово-экономического колледжа прошел кулинарный конкурс «Благодатная пасха». В первой номинации учащиеся коррекционных школ и дети из Луганска и Донбасса расписывали пасхальные яйца и составляли из них праздничную композицию.

Во второй категории «За самый вкусный и лучший кулич» состязались студенты профильных учебных заведений Уфы, Мелеуза и Учалов, а также Башкирского государственного аграрного университета. Юные кулинары пекли пасхальный хлеб по своим авторским рецептам.

Мы очень надеемся на то, что этот конкурс мы будем проводить ежегодно. На сегодняшний день, как никогда, встает очень серьезный вопрос. Это не только кулинарное мастерство, повышение этого мастерства, обращение внимания на профессию повара, но и то, насколько хорошо мы знаем свои традиции.

Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов, отельеров Республики Башкортостан
Уфимская волна
Акции БСТ