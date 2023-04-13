В Уфе прошел кулинарный конкурс «Благодатная пасха»

Мы очень надеемся на то, что этот конкурс мы будем проводить ежегодно. На сегодняшний день, как никогда, встает очень серьезный вопрос. Это не только кулинарное мастерство, повышение этого мастерства, обращение внимания на профессию повара, но и то, насколько хорошо мы знаем свои традиции.

Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов, отельеров Республики Башкортостан