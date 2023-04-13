В Уфе прошел кулинарный конкурс «Благодатная пасха»

Сегодня в кондитерской мастерской Уфимского торгово-экономического колледжа прошел кулинарный конкурс «Благодатная пасха». В первой номинации учащиеся коррекционных школ и дети из Луганска и Донбасса расписывали пасхальные яйца и составляли из них праздничную композицию.
Во второй категории «За самый вкусный и лучший кулич» состязались студенты профильных учебных заведений Уфы, Мелеуза и Учалов, а также Башкирского государственного аграрного университета. Юные кулинары пекли пасхальный хлеб по своим авторским рецептам.