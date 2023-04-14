В Уфе прошел семинар по техосмотру тракторов и самоходной техники

На базе Уфимских городских электрических сетей «Башкирэнерго» прошел семинар-совещание.Учебные занятия организовали инспекторам семи районов по проведению технического осмотра тракторов, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним.

В рамках мероприятия проверили исправность и самоходной техники. Было осмотрено 19 единиц транспортных средств большой мощности.

В Уфе насчитывается более 15 тысяч единиц техники. Специалисты проверяют их по требуемым показателям и оценивают работоспособность. В случае обнаружения неисправностей в течение 20 дней необходимо устранить неполадки.