В Башкирии сотрудники ДПС выявили пьяного водителя

43-летнему мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Он согласился, отметив, что употреблял спиртное накануне, а характерный запах может исходить от его туалетной воды. Между тем прибор показал наличие 0,650 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. В ходе сверки с базой ГИБДД установлено, что в ноябре прошлого года он был лишен прав за аналогичное деяние на 18 месяцев со штрафом в 30 тысяч рублей.