В Башкирии сотрудники ДПС выявили пьяного водителя

В Бураевском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, которому грозить уголовная ответственность. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии сотрудники ДПС выявили пьяного водителя

В селе Бураево 12 апреля в ходе патрулирования полицейские остановили автомобиль Lada Kalina. Во время проверки документов внимание инспекторов привлекло подозрительное поведение водителя.

43-летнему мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Он согласился, отметив, что употреблял спиртное накануне, а характерный запах может исходить от его туалетной воды. Между тем прибор показал наличие 0,650 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. В ходе сверки с базой ГИБДД установлено, что в ноябре прошлого года он был лишен прав за аналогичное деяние на 18 месяцев со штрафом в 30 тысяч рублей.

В этот раз собран материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Гражданину грозит увеличение срока лишения прав, крупный штраф, обязательные либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

пресс-служба ГИБДД по РБ
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