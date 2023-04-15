В Уфе проводили мобилизованных в зону СВО после отпуска

«Сегодня волнительный день для бойцов, их семей и для нас, руководителей. Я испытываю гордость. Мы живем в непростое время, но гордимся тем, что боремся за нашу страну. И самое главное, что делаем это вместе. Вместе стоим на защите родины. С мобилизованными мы обсудили все, что касается помощи их семьям, как наладить работу гуманитарной помощи. Конечно, мы обсуждали и впечатления от того, как проходит служба, об успехах и трудностях. Настрой у жителей Башкирии боевой. Главное, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Мы их ждем».

Максим Забелин