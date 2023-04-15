В Уфе проводили мобилизованных в зону СВО после отпуска
В Уфе проводили прибывших в краткосрочный отпуск мобилизованных жителей Башкирии. Они вернулись на отдых две недели назад.
Как сообщает ГорОбзор.ру, мобилизованные проводили время с семьей, занимались хозяйством и повидать близких и друзей.
«Отпуск прошел продуктивно. Занимался с сыном, ему 9 лет, он хоккеист. И делал ремонт, в общем по хозяйству. Уезжаю с таким же настроением, что и в октябре, – с боевым. Я в отпуске созванивался с парнями, кто за ленточкой, все у них нормально. Мы все там стали братьями за полгода службы. Мы друг от друга зависим, друг друга прикрываем, мы – братья по оружию. И по жизни мы стали братьями. Семьями общаемся, супруги дружат. Цель у меня одна – победа».
уфимец с позывным «Албанец»
Позитивный боец «Чуваш» из Мелеуза один из немногих, кто на площади без группы провожающих. Мужчина рассказал, что с родными – супругой и родителями – простился дома. Однако парни в форме цвета хаки, как рассказал «Чуваш», тоже его семья, а, значит, он не один.
«Ай хорошо отпуск провел! Я дома работал, в деревне в частном доме живу, там работы всегда полно – огород, скотина. Успел за это время со всеми повидаться. Настроение у меня позитивное и боевое! Первые полгода прошли нормально. Да, сначала страшно, а потом привыкаешь. И там неважно, откуда ты. Там все братья, все близкие, это твоя семья».
«Чуваш»
Также бойцов к «Уфа-арене» пришли проводить руководитель администрации главы РБ Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Представители власти общались с мобилизованными как с давними друзьями, желали им удачи, сил и побед.
«Сегодня волнительный день для бойцов, их семей и для нас, руководителей. Я испытываю гордость. Мы живем в непростое время, но гордимся тем, что боремся за нашу страну. И самое главное, что делаем это вместе. Вместе стоим на защите родины. С мобилизованными мы обсудили все, что касается помощи их семьям, как наладить работу гуманитарной помощи. Конечно, мы обсуждали и впечатления от того, как проходит служба, об успехах и трудностях. Настрой у жителей Башкирии боевой. Главное, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Мы их ждем».