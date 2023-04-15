В Башкирии прошел первый региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

В 13 городах республики мероприятие посетили более 25 тысяч абитуриентов и соискателей.
Химические опыты, особенности флористики, исследование под микроскопом. В этот раз участники Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест» смогли не только послушать, но и примерить на себя новые специальности.
Проблема с выбором профессии всегда была актуальна. Разнообразность специальностей на поступление зачастую ограничивалась психологом, экономистом и юристом. А всё оттого, что будущие абитуриенты просто не знают о существовании многих профессий.
Рынок труда не ограничен банальными экономистами, юристами и психологами. Это доказали 29 высших и средних специальных учреждений, которые представили свои учебные программы.
Уже в первые два часа на форум пришли больше двух тысяч ребят. На выбор сотни специальностей – от пекаря до конструктора.
По данным службы занятости в Башкортостане доступно 46 000 актуальных вакансий, 7400 из которых представлены на ярмарке. Фестиваль должен стать своеобразным аккордом, который поможет сблизить работодателя, молодых специалистов и абитуриентов, которые только определяются с выбором профессии.
Если в одном зале Конгресс-холла ведутся профориентационные работы, то второй зал посвящен вакансиям, в который сейчас остро нуждаются предприятия. Там же проводятся круглые столы и мастер-классы для соискателей, где можно научиться правильно составлять резюме или, например, сделать так, чтобы работодатель платил больше.
В этот раз ежегодный фестиваль «Проффест» совместили с ярмаркой трудоустройства «Работа России. Время возможностей». К слову, в этом году она впервые одновременно стартовала в 13 городах республики. Кадровый потенциал представили и в Шаранском районе.
Организаторы надеются, что благодаря фестивалю востребованных кадров станет больше, а безработных специалистов – меньше. Второй этап «Работы России» запланирован на 23 июня, на сей раз площадкой станет уфимский «Арт-квадрат».