В Башкирии прошел первый региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

В 13 городах республики мероприятие посетили более 25 тысяч абитуриентов и соискателей.

Химические опыты, особенности флористики, исследование под микроскопом. В этот раз участники Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест» смогли не только послушать, но и примерить на себя новые специальности.

Проблема с выбором профессии всегда была актуальна. Разнообразность специальностей на поступление зачастую ограничивалась психологом, экономистом и юристом. А всё оттого, что будущие абитуриенты просто не знают о существовании многих профессий.

Рынок труда не ограничен банальными экономистами, юристами и психологами. Это доказали 29 высших и средних специальных учреждений, которые представили свои учебные программы.

Наша республика является очень многопрофильной. На самом деле сегодня нужны специалисты во многих сферах, но, пожалуй, самые востребованными являются профессии станочников, фрезировщиков, это токари, это те кто умеют работать на станках с ЧПУ, также очень большая потребность в швейной промышленности: конструктора, швеи, закройщики, портные и, конечно же, в сельском хозяйстве, медицине, образовании. Кира Галямова, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан

Уже в первые два часа на форум пришли больше двух тысяч ребят. На выбор сотни специальностей – от пекаря до конструктора.

Мне очень нравится здесь, потому что то, что здесь организовали, актуально для выпускников. Здесь очень большой выбор вузов и здесь можно всё посмотреть и своими глазами, своими руками всё поделать, это очень классно. Айгуль Шагимарданова, ученица 10 класса лицея №1 г. Уфы

После школы будет более обширный выбор куда пойти. Мы сможем выбрать наиболее интересную профессию. Екатерина Мельникова, ученица 10 класса лицея №1 г. Уфы

По данным службы занятости в Башкортостане доступно 46 000 актуальных вакансий, 7400 из которых представлены на ярмарке. Фестиваль должен стать своеобразным аккордом, который поможет сблизить работодателя, молодых специалистов и абитуриентов, которые только определяются с выбором профессии.

У нас есть и безработные, и при этом страшный дефицит кадров. Дисбаланс происходит, так как люди учатся, например, на те профессии, которые не востребованы. У нас здесь есть огромный блок образовательных учреждений, которые ставят на в головах ребят понимание, что есть такие специальности, которые на предприятиях будут с распростертыми объятиями ждать. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Если в одном зале Конгресс-холла ведутся профориентационные работы, то второй зал посвящен вакансиям, в который сейчас остро нуждаются предприятия. Там же проводятся круглые столы и мастер-классы для соискателей, где можно научиться правильно составлять резюме или, например, сделать так, чтобы работодатель платил больше.

Сегодня у нас присутствуют не только представители кадровых служб наших агентств, но даже и ведущие специалисты, менеджеры и руководители предприятий тоже пришли, чтобы показать заинтересовать нашу молодежь в выборе правильной профессии. Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан

В этот раз ежегодный фестиваль «Проффест» совместили с ярмаркой трудоустройства «Работа России. Время возможностей». К слову, в этом году она впервые одновременно стартовала в 13 городах республики. Кадровый потенциал представили и в Шаранском районе.