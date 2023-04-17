В Башкирии сосед забил лопатой до смерти собаку известной блогерши

В Иглинском района сосед забил лопатой собаку известной блогерши. Вопиющий случай произошел в селе Чуваш-Кубуво. Об этом сообщает ТГ-канал "Честно говоря".
Собака жила в вольере, но случайным образом выбралась оттуда и забежала во двор к соседям. По одной версии, животное потрепало куриц, что не понравилось хозяину. Он схватил лопату и забил собаку до смерти.
Как показала судебная медицинская экспертиза — питомец умер от многочисленных рубленых ран. Мужчина даже не извинился, компенсировать ничего не собирается, о содеянном не сожалеет.
Хозяйкой собаки оказалась известная блогерша pumpl_. Девушка до сих пор не может прийти в себя. По ее словам, сосед разрубил ее питомца. Собаку породы хаски ей подарили на день рождения пять лет назад. По ее словам, она любила своего питомца, которого считала членом семьи. Сейчас девушка намерена, чтобы соседа наказали по всей строгости закона.
Фото: Честно говоря.