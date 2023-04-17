В Башкирии сосед забил лопатой до смерти собаку известной блогерши

Хозяйкой собаки оказалась известная блогерша pumpl_. Девушка до сих пор не может прийти в себя. По ее словам, сосед разрубил ее питомца. Собаку породы хаски ей подарили на день рождения пять лет назад. По ее словам, она любила своего питомца, которого считала членом семьи. Сейчас девушка намерена, чтобы соседа наказали по всей строгости закона.