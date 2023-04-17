Стали известны даты открытия речных переправ Уфы

Пять из семи речных переправ заработают уже 21 апреля. Это «Козарез», «Чесноковка», «Дудкино», «Трамплин», «Док-пассажирская». Также в пятницу заработает внутригородской маршрут внутреннего водного транспорта Сипайлово — Зеленый мыс. Переправа «ДОК-грузовая» заработает, когда уровень воды придет в норму. Также пока будет открываться переправа «Сипайлово».