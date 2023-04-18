В одном из парков Уфы школьники устроили драку

В прошлую субботу, 15 апреля, в уфимском микрорайоне Затон в парке "Волна" школьники устроили массовую драку. Кто-то из участников потасовки смонтировал видеоролик и выложил его в соцсети.

Фото №1 - В одном из парков Уфы школьники устроили драку

В парке собрались десятки девушек и парней. В какой-то момент между двумя представительницами слабого пола произошла драка. Потасовка сопровождалась громкими возгласами их сверстников.

В видеоролике отражен момент приезда автомобиля Росгвардии: по всей видимости кто-то из очевидцев потасовки вызвал сотрудников правоохранительных органов. Чем завершилась драка неизвестно, на видео этот момент не попал.

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